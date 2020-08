Spezia, presidente Chisoli: La A una gioia immensa

Il Presidente Stefano Chisoli, visibilmente entusiasta del risultato ottenuto da parte della sua squadra fa il punto e non si tiene l’emozione.

“E’ un momento storico per tutti noi, il momento più bello per la società ma anche per la città, una gioia incredibile, è stata un’emozione bellissima.

Ho sentito telefonicamente il Presidente Onorario Volpi, anche lui è ovviamente felicissimo della promozione e ci ha tenuto a complimentarsi con la squadra per quanto fatto l’altra sera. E’ qualcosa di straordinario quello che i ragazzi sono riusciti a compiere, hanno saputo regalare una gioia immensa ad una città che attendeva questo momento da moltissimi anni.

E’ un vero e proprio trionfo, poi se dovessimo raccontare una bella favola bisognerebbe parlare anche del salvataggio in extremis di Vignali, spezzino puro, sulla linea di porta; è veramente una favola bellissima, voglio complimentarmi con l’area tecnica, hanno costruito una squadra molto bella, un grande gruppo e questo non può che essere per gran parte merito del direttore e del mister. Abbiamo vissuto momenti bui per il lockdown, momenti in cui non si sapeva nemmeno se il campionato fosse ripreso, pertanto è stata una gioia inaspettata, la più bella in assoluto.

Ai tifosi voglio dire di festeggiare il più possibile e che questa coppa che porto in mano è per loro, deidcata al loro calore e al loro incondizionato sostegno”.