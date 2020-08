Mercato Samp, Osti tra Bonazzoli e il ritorno di Eder

La Samp continua a manovrare per cercare un centravanti affidabile che possa far coppia con capitan Quagliarella.

Potrebbe essere Bonazzoli, che nel post lockdown ha dimostrato ottime qualità, ma il giovane attaccante sembra destinato a tornare alla casa madre Inter. Nonostante ciò il ds Osti è al lavoro da tempo per blindare l’attaccante Bonazzoli: l’ipotesi di proseguire insieme piace molto ad entrambe le parti.

Se così non dovesse essere l’ipotesi gira nell’aria da mesi e scalda i cuori blucerchiati. I dirigenti sono al lavoro per il ritorno di Eder. L’attaccante ex Inter può tornare dal club cinese dello Jiangsu Suning, dove percepisce un ingaggio da 5,2 milioni di euro netti a stagione: troppi per le casse dei blucerchiati e quindi dovrà ridursi lo stipendio se vuole tornare in Italia.