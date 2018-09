Mercato Spezia: addii a Bolzoni e Granoche

Movimento importante di mercato in uscita per lo Spezia che saluta un suo bomber delle ultime stagioni sportive.

La società rende noto di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Pablo Granoche all’U.S. Triestina 1918. A Pablo un ringraziamento per tutto quanto fatto in maglia bianca insieme ai migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non.

Ma non solo. La società bianca ha trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe ’89, Francesco Bolzoni, al club bianco. Due addii che rendono più snella e gestibile La Rosa del tecnico Marino.