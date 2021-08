Mercato, sempre più vicino l’ex Samp Mustafi

Un colpo che sarebbe molto importante per il nuovo Genoa di Ballardini.

Il Genoa ha deciso: arriva anche Mustafi. Sembrava che con l’acquisto di Johan Vasquez i rossoblù fossero ormai al completo in difesa, considerando anche la presenza di Zinho Vanheusden, in prestito dall’Inter; invece la dirigenza del Grifone ha deciso di non lasciarsi sfuggire l’occasione di mettere sotto contratto Mustafi, che arriverà a parametro zero dopo aver disputato l’ultima stagione con la maglia dello Schalke 04 ed essersi svincolato. Un innesto di esperienza per il Genoa, che ora deve cominciare a cedere: la rosa a disposizione di Ballardini è fin troppo abbondante, servirà qualche partenza prima della fine del mercato.