Mercato Samp, Verdi si avvicina ai blucerchiati

Continua il pressing della Samp per ottenere un esterno d’attacco di qualità da regalare al nuovo mister blucerchiato Di Francesco.

Simone Verdi, di proprietà del Napoli è il profilo giusto per dare qualità al reparto offensivo blucerchiato. Il giocato si è sensibilmente avvicinato in queste ore alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da parecchie voci di esperti di calciomercato il Napoli punta a chiudere l’operazione con i blucerchiati prima dell’amichevole con il Marsiglia ed evitare all’ex Bologna la trasferta negli Stati Uniti. In questo modo farebbe cassa per poter poi regalare a sua volta ad Ancelotti il fuoriclasse tanto richiesto e fino ad ora mai arrivato.