Mercato Samp, saluta Augello: arriva Barreca

Scambio di giocatori per la Samp con il Cagliari di Ranieri.

Dopo quattro stagioni è terminata l’avventura di Tommaso Augello alla Sampdoria.

L’ex terzino blucerchiato ha lasciato ieri pomeriggio il ritiro di Livigno per trasferirsi al Cagliari dove ritroverà il tecnico Claudio Ranieri. Il classe 1994 ha salutato i compagni di squadra, staff e Pirlo con il quale ha condiviso una breve parentesi in blucerchiato. Al suo posto è atteso Antonio Barreca, ex giocatore tra le altre del Genoa dove non ha inciso particolarmente nel suo passaggio.

Nelle casse del club doriano finiranno 2 milioni di euro Che aiuteranno per altri movimenti in entrata.