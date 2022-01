Mercato Samp, pressing per regalare Linetty a Giampaolo

La Samp vuole regalare in questa finestra di mercato delle pedine gradite al mister Giampaolo per arrivare ad una salvezza il più tranquilla possibile.

I blucerchiati non mollano la pista che porta a Karol Linetty. I blucerchiati infatti, come riportano gli esperti di mercato, ripreso anche da Calciomercato.com, vorrebbero riportare a Marassi il centrocampista polacco che ritroverebbe Marco Giampaolo, che lo ha già allenato sia alla Samp che al Toro. L’ostacolo più grande sarebbe rappresentato dall’ingaggio di Linetty, ma la Sampdoria sarebbe ottimista sul trovare una soluzione per riportarlo in Liguria agli ordini del tecnico marchigiano che lo ha esaltato nella prima esperienza blucerchiata.