Mercato Samp, l’obiettivo è Vignato del Bologna

La Samp per il proprio centrocampo avrebbe puntato il giocatore Vignato in uscita dal Bologna.

Il classe 2000 ex Chievo è molto corteggiato in Serie A ma il Bologna non vorrebbe cederlo a titolo definitivo al Sassuolo e punterebbe ad un prestito in una realtà che possa farlo giocare con continuità, e lo stesso giocatore gradirebbe avere minutaggio altrove. L’ipotesi Sampdoria, per un prestito secco, resta molto valida con i blucerchiati che potrebbero proporre al Bologna il mediano Viera. A centrocampo, il club rossoblù sta facendo le valutazioni del caso perché con il 3-5-2 potrebbe servire un rinforzo in più e il primo obiettivo di Giovanni Sartori resta Zurkowski della Fiorentina. Sul placco, però, c’è il fortissimo pressing dell’Empoli che pare avanti rispetto ai rossoblù.