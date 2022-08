Come ricominciare a conoscere nuove persone dopo una pausa

Se hai mai utilizzato un sito d’incontri per trovare la persona adatta a te, allora saprai quanto questo processo possa essere tedioso e dispendioso in termini di tempo.

All’inizio, tutto sembra interessante ed eccitante: utili strumenti di ricerca, una vasta selezione di potenziali partner, profili che catturano l’attenzione.

Tuttavia, dopo pochi giorni, settimane o mesi, tutto questo diventa noioso. Soprattutto se le ricerche non danno mai i risultati sperati.

A questo punto una persona di solito decide di fare una pausa, riposarsi un po’ e poi tornare alla ricerca con una spinta maggiore.

Il problema è che può essere molto, molto difficile ricominciare ad utilizzare i siti di incontri dopo una pausa, e più lunga è stata questa pausa, più difficile è riprovare.

Le ragioni possono essere molto diverse:

1. Un aggiornamento di un sito o di un’applicazione, a causa del quale ricominciare ad utilizzarlo o riabituarsi risulta scomodo.

2. L’introduzione di funzionalità a pagamento che in ​​precedenza venivano utilizzate gratuitamente.

3. Difficoltà di condivisione dei propri pensieri con persone nuove che sorgono a causa della mancanza di comunicazione.

Inoltre, molti psicologi affermano che più a lungo una persona è sola, più si abitua alla propria solitudine. Un giorno arriva un momento in cui generalmente si smette di sforzarcisi di trovare un compagno, e questa non è una cosa positiva. L’essere umano è un essere abituato a socializzare.

L’assenza di un partner o almeno di buoni amici può causare depressione, perdita di energia, apatia e senso di sconforto rispetto alla propria vita. Pertanto, se in questo momento stai riscontrando delle difficoltà a ricominciare a conoscere persone nuove dopo una lunga pausa, le seguenti informazioni sono per te.

Come iniziare a frequentare nuove persone: 7 consigli utili

1. Smetti di cercare l’approvazione degli altri. Questo è uno dei comportamenti adottati inconsciamente che ti impediscono di fare nuove conoscenze. Essendo soli per molto tempo, è molto facile passare all’auto esame, alimentare dubbi e sperare che gli altri indeboliscano questa insicurezza con i loro complimenti. Non aspettare l’approvazione. Sii te stesso e cerca di prendere un po’ le distanze dalle opinioni degli altri: diventerà più facile.

2. Dimentica per sempre la frase “Ho pochi amici”. Dicendola a un estraneo o a una persona sconosciuta, non fai altro che respingerli. Penseranno che se hai pochi amici, allora deve esserci qualcosa di sbagliato in te e avranno timore di proseguire la conoscenza. Quindi non dire mai nulla del genere, anche qualora dovesse essere vero.

3. Prima della conoscenza, pensa a ciò che ti interessa veramente e di cosa vorresti discutere con altre persone. Gli argomenti di conversazione comuni sono le cose migliori che possono aiutarti a costruire relazioni forti e durature. Un altro consiglio: cerca di mettere gli interessi dell’interlocutore davanti ai tuoi durante la conversazione. Il tuo interesse è lusingante per loro.

4. Ricorda i confini personali. Molte persone, senza rendersene conto, violano i confini personali degli altri: fanno domande inappropriate, raccontano storie inappropriate, ecc. Considera la questione dei confini personali prima di iniziare a frequentare attivamente. Sai come rispettarli e sei pronto a difendere i tuoi? Potrebbe valere la pena lavorarci sopra.

5. Aggiorna il tuo guardaroba, acconciatura, interni della casa. Cambiare la tua immagine e il tuo ambiente è uno dei modi migliori per diventare più sicuro di te, aumentare la tua autostima e facilitare il contatto con gli estranei. Questo è un tipo di inganno per il nostro cervello: dando a noi l’impressione di essere una persona diversa, non pretendiamo più così tanto da noi stessi.

6. Lavora sul tuo linguaggio del corpo. Rimanendo sola per molto tempo, una persona smette di usare il linguaggio del corpo: gesticolando, usando le espressioni facciali e così via. Di conseguenza, alle persone attorno sembrano più insensibili e impassibili. Anche se in realtà non è affatto così. Ti consigliamo di esercitarti a gesticolare davanti allo specchio di tanto in tanto. Puoi semplicemente dire frasi a caso, leggere poesie o dialoghi dal tuo libro preferito. La cosa principale è mostrare le emozioni.

7. Prova nuove piattaforme di appuntamenti. Sono milioni le persone che hanno paura di provare cose nuove. Ad esempio, persone che da anni usano solo i social come mezzo per trovare nuovi amici e non vogliono cambiare. Ma non è una cosa positiva questa. Assicurati di provare cose nuove, altrimenti continuerai a girare in tondo.

A tal proposito, vogliamo parlare di servizi di incontri utili. Speriamo che tra questi tu possa individuare qualcosa che ti aiuterà a fare nuove amicizie o anche a trovare il tuo tanto atteso amore.

Servizi per appuntamenti online che ti saranno d’aiuto

Cominciamo con i classici siti di incontri online. A proposito, ce ne sono più di ottomila nel mondo. Daremo una rapida occhiata ad alcuni tra i più famosi.

· Bumble — non solo un’app di appuntamenti per iniziare una relazione. C’è anche una sezione Bumble Bizz per trovare lavoro, dipendenti e persino mentori. Un approccio fuori dagli schemi.

· Feeld — un’app di incontri per single e coppie. Inoltre, ci sono impostazioni molto flessibili per trovare una coppia per coloro che non hanno un orientamento sessuale tradizionale.

· Okcupid — un’app di appuntamenti che analizza il tuo profilo e seleziona l’abbinamento perfetto per te. Sorprendentemente, l’algoritmo funziona in modo molto efficiente. Okcupid si focalizza specificamente su frequentazioni serie.

· eHarmony — una delle app di appuntamenti più diffuse negli Stati Uniti e in molti altri Paesi. Gli sviluppatori affermano che ogni 14 minuti qualcuno trova l’amore in eHarmony.

· Hinge — l’unico servizio di incontri che utilizza un algoritmo che ha vinto il Premio Nobel. Sviluppatori, scienziati ed esperti di incontri stanno lavorando all’applicazione.

Ma non dovresti limitarti solo ai classici siti e app di incontri. Consigliamo vivamente di utilizzare la loro migliore alternativa: le chat in cam. Questi sono siti ideali per conoscenze rapide, che aiutano non solo a trovare nuove persone interessanti, ma anche a individuare più facilmente un linguaggio comune.

Tra le chat webcam più popolari possiamo citare:

· Chatrandom — una comoda chat in webcam con filtro di genere, ricerca di interlocutori per interessi e chat room tematiche. C’è un’app per iOS e Android.

· Bazoocam — una video chat casuale piuttosto famosa, anche se con un design del sito molto obsoleto. Una delle caratteristiche principali di Bazoocam sono i 18+ video in streaming.

· OmeTV — una camchat abbastanza facile da utilizzare con una ricerca di interlocutori per Paese, un filtro di genere e la funzione di tradurre automaticamente i messaggi nella lingua selezionata. Comodo per comunicare con gli stranieri.

· VideoChat IT — miglior sito per incontri con il sesso opposto. Chat roulette mette in contatto gli uomini solo con le donne e viceversa. È molto comodo e fa risparmiare molto tempo.

· Omegle — la prima chat roulette in diretta della storia con un alto numero di utenti. Il sito non ha la migliore moderazione e nessuna app mobile, ma Omegle è ancora molto famosa.

È vero, ci sono molte più chat in cam. Ma se non hai ancora utilizzato questo formato di appuntamenti, ti consigliamo di iniziare con i siti e le applicazioni sopra elencati. Ti piacerà sicuramente!

Riassumiamo

Ricominciare a conoscere nuove persone dopo una lunga pausa può essere molto difficile. Sembra che tutto nel mondo sia contro di te, ed è estremamente difficile trovare la forza per fare il primo passo. Ma una volta fatto il primo passo, tutto diventa molto più semplice, facile e divertente.

Speriamo che i nostri consigli ti aiutino a vincere tutte le difficoltà e riaprirti al mondo.

Dopotutto, nessuno dovrebbe essere solo. E tu non fai eccezione! Buona fortuna nel fare nuove conoscenze!