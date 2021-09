Mercato Samp last minute: tre colpi per Ferrero

Mercato attendista quello della Samp che piazza un tris di colpi last minute.

Tre colpi molto importanti tra il penultimo e l’ultimo giorno di mercato senza lasciarsi rallentare dai rifiuti last-minute per Florentino e Petagna. Dragusin e Ihattaren, entrambi classe 2002 e di proprietà della Juventus, saranno della Samp per la prossima stagione. Una tattica, quella dell’attesa, consentita da una buona base: il nuovo tecnico della Samp, Roberto D’Aversa, ha più volte ribadito che non ci sarebbe stato bisogno di stravolgere la rosa. Bastava trattenere Damsgaard per lasciargli raggiungere una definitiva esplosione e la ciliegina sulla torta. Ed eccola servita, a pochi minuti dal gong definitivo: Caputo-Samp è ufficiale.