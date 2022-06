Mercato Samp, Falcone sempre più vicino al Cagliari

Mercato vivo anche in uscita per la Samp che potrebbe far mercato in entrata ricavando una piccola cassa autofinanziata con la vendita di alcuni componenti della rosa.

Wladimiro Falcone potrebbe lasciare la Sampdoria in estate. Il portiere classe 1995 è finito nel mirino del Cagliari, che potrebbe tentare l’assalto nei prossimi giorni.

Il club sardo ha già effettuato i primi sondaggi presso i doriani: secondo La Repubblica, i liguri valutano l’estremo difensore intorno ai 5 milioni di euro.

Falcone, prodotto del vivaio della Samp, nel corso degli ultimi anni ha difeso la porta di Como, Savona, Livorno, Bassano Virtus, Gavorrano, Lucchese e Cosenza.