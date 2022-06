Spezia, presentata la nuova campagna abbonamenti delle Aquile

Il boato del “Picco” al gol dello Spezia. L’abbraccio con i compagni di sempre. I cori. Le voci. Le emozioni condivise. La pandemia ci ha tolto tutto questo per troppo tempo e alcune tra le pagine più belle della storia dello Spezia Calcio, sono state vissute in uno stadio tristemente vuoto, ma in cui la passione del popolo spezzino non ha mai smesso di vivere. Nel corso della stagione 2021-2022 si è tornati ad assaporare almeno in parte la normalità e nel finale di campionato il pubblico aquilotto ha potuto nuovamente gremire l’impianto di viale Fieschi, facendo sentire più forte che mai la propria voce.

Ora, dopo due anni difficili, tornano finalmente gli abbonamenti stagionali per essere protagonisti al “Picco” insieme alle Aquile e per ribadire adesso più che mai, che l’impianto spezzino è LA NOSTRA CASA, LA NOSTRA FORZA.

Mercoledì 22 giugno prenderà il via, con la fase di prelazione per i vecchi abbonati, la campagna abbonamenti delle Aquile in vista della prossima stagione calcistica.

La fase di prelazione*, destinata ai vecchi abbonati alla stagione 2019/20, prenderà il via alle 17:00 e proseguirà fino a sabato 2 luglio alle 13:00.

Da mercoledì 6 luglio alle 17:00 fino a sabato 30 luglio alle 13:00 spazio alla vendita libera.

*In seguito alle modifiche strutturali apportate allo stadio “Alberto Picco” successivamente alla stagione 2019-2020, per fase di prelazione si intende la possibilità per i vecchi abbonati di sottoscrivere in anticipo alla vendita libera l’abbonamento per la stagione 2022-2023, ma non la conferma del posto a sedere, che potrà essere scelto in base alla disponibilità al momento della sottoscrizione.

Gli abbonamenti, sia in fase di prelazione che durante la vendita libera, potranno essere acquistati online, oltre che presso i punti vendita Vivaticket e presso la Biglietteria Spezia Calcio di Viale Fieschi con i seguenti orari:

– dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

– Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tra le novità, ecco per i giovani aquilotti l’offerta dedicata agli Under 25, che potranno godere di un prezzo vantaggioso insieme agli Over 65, ma i vantaggi per gli abbonati non finiscono qui, infatti chi sottoscriverà l’abbonamento stagionale, potrà contare su sconti fino al 35% del valore nominale dei biglietti per le singole partite, sull’ingresso gratuito in occasione della prima gara casalinga della Coppa Italia 2022/2023, sulla possibilità di effettuare il cambio nominativo prima di ogni partita di campionato, sulla possibilità di usufruire di uno sconto per l’acquisto dei prodotti ufficiali Spezia Calcio e avrà la possibilità di finanziare l’intero costo per l’acquisto fino a 12 rate con Crèdit Agricole.

Che aspetti?