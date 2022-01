Mercato Genoa, doppio colpo: arrivano Amiri e Frendrup

Doppio colpo, di cui uno inaspettato, per il Genoa di Spors alla ricerca di una salvezza difficile.

Il Genoa ha chiuso la trattativa per Morten Frendrup del Brondby (93 partite già giocate con il suo attuale club nonostante l’età). Si tratta di un centrocampista difensivo con ottime statistiche in campionato, classe 2001. Nelle prossime ore l’arrivo in Italia, affare da 3,5 milioni di euro.

Ma non solo. Nadiem Amiri è arrivato in Italia, pronto per diventare un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista arriva dal Bayer Leverkusen e domani sosterrà le visite mediche con il club rossoblù.