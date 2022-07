Mercato Samp, Faggiano lavora per un tris di colpi

La Samp è al lavoro per regalare nuovi rinforzi al mister Marco Giampaolo.

Dopo aver chiuso per Filip Djuricic,, la società blucerchiata pensa a un altro profilo: è Lucas Tousart, centrocampista classe 1997 dell’Hertha Berlino. Lavori in corso per provare a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Trattativa non facile per l’alto ingaggio del centrocampista. Intanto la Samp ha avviato anche nuovi contatti con la Roma per Gonzalo Villar, che il club vorrebbe in prestito con diritto riscatto; i giallorossi chiedono invece l’obbligo a determinate condizioni per chiudere l’operazione di mercato per il giocatore ora alle dipendenze di Mourinho.