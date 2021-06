Mercato Samp, concorrenza alla Viola per Grifo

Nome italiano ma allo stesso tempo esotico nel mirino della Samp per il reparto offensivo.

Vincenzo Grifo potrebbe essere una delle attrazioni principali del prossimo mercato. L’esterno del Friburgo piace ad un bel po’ di squadre e non solo in Germania. In Italia la Sampdoria e la Fiorentina potrebbero farci un pensiero

La squadra tedesca potrebbe accettare di abbassare le pretese per il suo attaccante 28enne. Grifo ha ben figurato in alcune apparizioni con la nazionale e chiaramente ha intercettato l’interesse di non pochi club interessati alle sue prestazioni. Il prossimo mercato potrebbe vederlo al centro di interessanti confronti tra squadre disposte ad acquisirne il cartellino. Fiorentina e Sampdoria non sono le sole sul calciatore al momento.