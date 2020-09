Mercato Genoa, Wilshere il sogno dall’Inghilterra

Il mercato del Grifone continua ad essere in fermento ed i tifosi sognano un nome che possa alzare l’asticella della qualità della rosa a disposizione di mister Maran per non soffrire più come nelle ultime due stagioni appena trascorse.

E’ la mediana ad essere interessata in questo momento dalle trattative più importanti e, dopo l’arrivo quasi definito di Badelj, un altro centrocampista di caratura internazionale è nel mirino del diesse Faggiano.

Wilshere è più di un’idea, ormai in rotta con l’Arsenal che, dopo il prestito al West Ham, lo ha riaccolto ma non è più nei piani e sarebbe disposto a darlo praticamente a zero con un aiuto sul cartellino, Faggiano ci sta pensando.

