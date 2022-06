Mercato Genoa, Spors punta l’argentino Zampedri

Il Genoa guarda al mercato di tutto il mondo per trovare il bomber che trascini i rossoblu in serie A.

Il Direttore sportivo del Genoa Johannes Spors, attraverso i suoi osservatori di mercato sparsi per il Mondo, potrebbe avere individuato un nome perfetto per il nuovo Genoa di mister Blessin. I rumors sudamericani inserirebbero tra i calciatori in partenza verso il vecchio continente anche l’attaccante Fernando Zampedri.

Il calciatore argentino, classe 1988, nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato di essere uno che ha un grande feeling con il gol. All’Universidad Catolica dal 2020 ha segnato 53 reti in 74 partite giocate e nonostante un campionato aperto potrebbe essere comunque pronto a valutare un trasferimento in Europa dove ha sempre sognato di giocare. Con il contratto in scadenza al 31 Dicembre 2023 Zampedri ha una valutazione di 1,8 milioni di euro.