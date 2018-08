Mercato Genoa: si sblocca Lisandro Lopez

Mercato del Genoa in ebollizione continua con Perinetti e Preziosi al lavoro costante per dare a Ballardini una rosa il più completa possibile.

Finalmente arrivata alla conclusione la difficilissima trattativa per portare all’ombra della Lanterna Lisandro Lopez, difensore argentino ex Inter di proprietà di Benfica.

Il giocatore arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro che scatterà dopo 15 presenze in Serie A.

Anche in attacco è vicina alla soluzione la trattativa per portare Andrea Favilli, grande protagonista in USA con la Juve in ICC: per lui è pronto un quadriennale e la possibilità di giocarsi un posto con Piatek da titolare.

