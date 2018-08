Genova il flash mob per il Festival Culture of the Spirit Germinate 2018

Si svolge oggi un concerto gratuito e itinerante per le vie del Porto Antico di Genova. Si tratta di un flash mob che partirà alle 19.30 al largo Sandro Pertini e alle 20.15 al largo Mandraccio.

Cinquanta artisti della Divine Symphony Orchestra, assieme a ballerini e studenti della Nirmal Arts Academy, daranno così il via tra musica classica e danza indiana al Festival “Culture of the Spirit / Germinate 2018” che si terrà la settimana prossima ad Albera Ligure, in Val Borbera.

“Un sogno sinfonico in una sera d’estate sulle note di Vivaldi – spiegano gli organizzatori del TEV- Theatre of Eternal Values -, con tre stili di danza classica indiana (Bharatanatyam, Kuchipudi e Kathak) e la musica del lontano Oriente. Per celebrare insieme il germogliare del messaggio universale di unione e armonia proprio di musica, arte, danza di ogni angolo del mondo”. Per informazioni chiamare il 348.8768893 o consultare la pagina FB CulturadelloSpirito.

Il Festival “Culture of the Spirit”, giunto alla decima edizione, attira ogni anno ad Albera Ligure migliaia di visitatori, con artisti provenienti da Oriente e Occidente, oltre cinquanta musicisti, una grande varietà di generi, esibizioni di teatro e danza, mostre e laboratori di meditazione, nella natura incontaminata della Val Borbera.

Una kermesse internazionale che celebra arte e spiritualità, appuntamento ormai fisso e in continua crescita, che quest’anno si terrà sabato 11 e domenica 12 agosto. Gli ospiti possono anche sperimentare la meditazione Sahaja Yoga, visitare mostre d’arte e bancarelle artigiane, rilassarsi sui prati, fare il bagno nel fiume. Un ampio spazio è dedicato ai bambini. L’ingresso è a offerta libera e aperto a tutti. Tutte le info sono disponibili sul sito Cultureofthespirit.com.

Il TEV (Theatre of Eternal Values) è una compagnia teatrale internazionale fondata nel 1996. Da anni gira il mondo portando in scena lavori originali in grado di esprimere valori universali al di là delle barriere politiche, sociali e geografiche (Theatreofeternalvalues.com).

Sahaja Yoga (dal sancrito “yoga spontaneo”) è un metodo di meditazione sviluppato da Shri Mataji Nirmala Devi in India a partire dal 1970, oggi praticato in oltre cento Paesi del mondo e scelto come partner ufficiale del

“Centro per la Pace” dell’Unesco. Info: www.sahajayoga.it/.