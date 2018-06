Mercato Genoa, sette i colpi in canna

Mimmo Criscito e i suoi fratelli. Oltre all’annunciato ritorno di ‘Capitan Futuro’ dopo l’esperienza in Russia, ma sarebbe forse ora di iniziare a chiamarlo ‘Capitan Presente’, il Genoa si sta muovendo con tempismo nel mercato in entrata, avendo imbastito già altre sette operazioni, in attesa di essere perfezionate quando potranno essere surrogate dai crismi dell’ufficialità.

Nell’ottica di consegnare a mister Ballardini un organico su cui lavorare in continuità, a partire dalla prima parte del ritiro estivo a Neustift che avrà inizio il 9 luglio, il Grifone si è portato decisamente avanti con i lavori. Dopo l’individuazione degli obiettivi e la tessitura dei contatti, ecco il passaggio dalla progettualità all’esecutività. Sono giornate nel segno degli aggiornamenti sullo stato delle cose. E di incontri fissati per procedere con la campagna di rafforzamento della squadra, sullo sfondo delle celebrazioni per il 125° anniversario del club di calcio più antico in Italia.