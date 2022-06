Mercato Genoa, pressing Benevento per Paleari e Vogliacco

L’asse tra Benevento e Genoa è molto caldo in vista della prossima stagione di serie B.

Le due società sono legate a un filo che le terrà unite nelle prossime settimane per svariati motivi, a partire dal mercato. In ballo c’è il futuro di Paleari e Vogliacco, calciatori di proprietà dei grifoni ma che il sodalizio giallorosso non ha nascosto di volere fortemente. Per l’estremo difensore non ci saranno grossi problemi. Da quest’oggi sarà possibile esercitare il diritto di opzione, con il Benevento che è pronto a ingaggiarlo a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno al milione di euro. Per Paleari è pronto un contratto triennale, con scadenza nel 2025.