Mercato Genoa, Pajac vicino ai rossoblù

Ancora un’operazione di mercato ormai in via di definizione per il Genoa che sta cercando di puntellare per prima la difesa, seguendo le indicazioni del tecnico Andreazzoli.

Marko Pajac è l’uomo indicato per la fascia. Il laterale croato avrebbe infatti già ricevuto un primo sondaggio dal Genoa, sua possibile prossima destinazione dopo il prestito all’Empoli della scorsa stagione.

La richiesta del Cagliari, proprietaria del suo cartellino, è di circa circa due milioni di euro, una cifra non certo spropositata per le casse del ‘Grifone’. Le parti sono al lavoro per chiudere e il club di Preziosi già nelle prossime ore potrebbe definire così il suo ennesimo acquisto in questa finestra di mercato

