Mercato Genoa, operazioni in ottica sfoltimento

Si gioca su più campi la partita del calcio-mercato. Insieme ai nuovi arrivi già formalizzati o in via di definizione, proseguono a tutta gli incontri che hanno per oggetto movimenti in uscita.

Nelle ultime ore sono state gettate le basi, in attesa della ratifica degli accordi nero su bianco, per il trasferimento di elementi soggetti a richieste e in cerca forse di più spazio rispetto alle presenze collezionate in rossoblù. I contatti a vari livelli sono giornalieri e quasi senza soluzione di continuità, prima della stesura dei contratti da parte delle segreterie sportive. L’opera di sfoltimento dei ranghi è a buon punto e le normative consentono di non dover accelerare i tempi, in assenza di offerte ritenute congrue, vista l’ampia finestra del mercato estivo.