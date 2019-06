Mercato Genoa, Lapadula e Sanabria in uscita

Mercato frenetico per il Genoa anche in uscita per alleggerire la rosa a disposizione di Andreazzoli.

In uscita in casa Genoa c’è anche l’attaccante Gianluca Lapadula, il cui rendimento nell’ultima stagione è stato inferiore alle attese. Pesano l’ingaggio elevatissimo (1,5 milioni netti all’anno) e la durata del contratto (fino al 2022). Si cerca una destinazione italiana, con il Lecce neopromosso in Serie A in pole.

Non solo in vendita c’è anche Antonio Sanabria, ricercato dal Bologna. La destinazione del paraguaiano sembra però il Sudamerica dopo non aver convinto i rossoblù nei sei mesi di permanenza sotto l’ombra della Lanterna con la maglia del Grifone.