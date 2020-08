Mercato Samp, Osti lavora per Reviere del Cosenza

Comincia a scaldarsi anche il mercato blucerchiato con Ranieri che ha chiesto rinforzi alla dirigenza per non soffrire come nella stagione appena conclusa.

Dopo giorni in cui si è continuato a parlare solo di trattative in uscita, in casa Samp cominciano a emergere anche le prime piste per qualche colpo in ingresso. Si fanno sempre più insistenti infatti le voci sull’attaccante classe 1990 Emmanuel Riviere. Il giocatore francese, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Cosenza, si libererà per fine contratto e sembrerebbe gradire molto un eventuale approdo alla Samp, dove ritroverebbe Claudio Ranieri, suo allenatore già ai tempi del Monaco.