Mercato Genoa, Grifone si rifà le fasce: idee Bellanova e Zanoli

Il Genoa vuole rifarsi le fasce in vista della prossima stagione di Serie A.

Il Grifone cerca nuova forza sulle fasce e di sicuro i profili di Zanoli e Bellanova interessano parecchio, anche perché arriverebbero a ringiovanire una squadra che, in alcuni ruoli, è di età abbastanza elevata. Sulle fasce al momento c’è abbondanza: Sabelli si è infortunato ma rientrerà in tempo per la partenza del ritiro, Hefti è in bilico dopo una stagione in cui non è stato protagonista ma semplice comprimario. A sinistra dopo il ritiro di Criscito restano il convalescente Pajac e Czyborra. Il croato è reduce da un lungo infortunio al ginocchio, il tedesco è da gennaio fuori dai piani tecnici e quindi è destinato nuovamente a partire. Dal prestito alla Cremonese rientrerà Vasquez ed è il più accreditato alla conferma in Serie A: nel 5-3-2 di Gilardino andrebbe a fare il centrale di sinistra della difesa a tre, come alternativa a Dragusin.