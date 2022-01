Genoa, Blessin: La scuola Lipsia mi ha influenzato molto

Blessin si presenta al mondo Genoa e all’Italia dopo il buon esordio del Grifone sotto la sua guida contro l’Udinese.

“Ho fatto il calciatore per quindici anni, ma non sono diventato allenatore dall’oggi al domani. E’ un processo che dura anni, passo dopo passo, sto costruendo la mia carriera. Quando ero a Lipsia hanno fatto investimenti milionari , ma poi nel tempo dopo avere lavorato tanto con i giovani ho desiderato una nuova esperienza. Qui lavoro con campioni come Pandev, ma anche con tanti giovani. A tutti cerco di trasmettere la mia filosofia, parlando lo stesso linguaggio. Se tu riesci a trasmettere questo, sei al settanta per cento dell’opera».