Mercato Genoa, caccia grossa al bomber: Coda o Djuric

Il Genoa è protagonista indiscusso di questa sessione di mercato che dovrà consegnare una rosa da promozione in Serie A.

Il Grifone studia due colpi per il prossimo campionato, Massimo Coda e Milan Djuric.

I rossoblù avrebbero messo nel mirino questi due attaccanti. Coda è una garanzia in Serie B e potrebbe risolvere il problema di gol che il Genoa ha manifestato nell’ultima stagione. Per parlare dei suoi numeri basta pensare che nelle ultime 4 stagioni è stato capocannoniere per ben 3 volte, solo nel 2019/20 non ci è riuscito, perchè giocava in Serie A con la maglia del Benevento.

Milan Djuric invece è stato protagonista del miracolo salvezza che la Salernitana ha compiuto quest’anno in Serie A. Il serbo-bosniaco ha 32 anni e quest’anno ha trovato finalmente la sua consacrazione dopo una carriera di alti e bassi.