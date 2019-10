Mercatino radioamatoriale-elettronico al PalaCep

Lo scambio, dedicato al settore radioamatoriale/elettronico, nasce in Italia una ventina di anni fa, e si affianca alle ben più note fiere dell’elettronica.

Quest’esigenza nasce da molti fattori e finalità. La difficoltà a trovare parti elettroniche obsolete, coinvolgere un buon numero di appassionati, permettere a questi ultimi di potersi incontrare sostenendo costi irrisori rispetto alle manifestazioni fatte per “ business “, attirare un buon numero di visitatori anche in virtù del fatto, che tutti i mercatini che si rispettano, come questo organizzato presso il PalaCep, sono ad ingresso libero.

In questa manifestazioni gli interessati esperti possono scambiare… delle valvole, componenti elettronici, strumenti di misura, arricchire la propria collezione di apparati radiotrasmittenti magari risalenti addirittura alle guerre mondiali, e comunque dialogare con veri esperti del settore, che possono essere radioamatori in possesso di autorizzazione ministeriale, tecnici elettronici, marconisti di bordo e di terra, esperti di telecomunicazioni, e comunque anche una folta schiera di appassionati che si avvicina magari per la prima volta al mondo delle comunicazioni.

La struttura che ospita la manifestazione è il “ PalaCep “ di Genova Prà, per chi arriva in autostrada direzione Genova, autostrada A10, uscire al casello autostradale di Genova Voltri e girare subito a sinistra, facendo attenzione a non prendere per sbaglio lo svincolo che vi riporterebbe in autostrada. Imboccata via Sorgenti Sulfuree, si prosegue lungo la strada principale. Da questo momento sarà sufficiente seguire le indicazioni stradali per il PalaCep. In macchina il tempo di percorrenza è di circa 5 minuti. L’indirizzo preciso, per chi avesse un navigatore satellitare, è PalaCep, Genova Prà, via della Benedicta 14. La nostra frequenza d’appoggio Ripetitore R5 – 145.725 tono 110.9

Il PalaCep è una tensostruttura riscaldata che nasce principalmente per attività di pattinaggio artistico a rotelle ma fruibile anche per altre attività ( spettacoli, manifestazioni , eventi).

Dislocata all’interno di un’area verde di 13.000 mq (con spazio dedicato a giochi per bimbi) servita da un circolo ARCI, possiede bar –ristoro con possibilità di parcheggio sia all’interno che nei dintorni, spazi per riunioni con videoproiezione, inoltre illuminazione composta da 26 proiettori con luminosità tale da consentire riprese televisive in diretta.

Le dimensioni della pista (con fondo in resina) sono di 44 metri x 24 metri delimitati sul perimetro da una ringhiera oltre alla quale trovano spazio eventuali spettatori.Il PalaCep è un vero e proprio contenitore polifunzionale a disposizione del quartiere e della città gestito da una Onlus l’Associazione “Consorzio Sportivo Pianacci” affiliata ARCI.

Dalla sua inaugurazione (luglio 2009) il PalaCep ha ospitato importanti eventi culturali e/o di spettacolo con grandi protagonisti quali, tra gli altri Adriano Celentano, Beppe Grillo, Gino Paoli, Biagio Antonacci, Marco travaglio, Don Andrea Gallo, e altri ancora. http://www.pianacci.it

Parcheggio espositori :

Gli espositori potranno parcheggiare comodamente il proprio mezzo, vicino alla struttura, l’ingresso privo di barriere architettoniche consentirà l’uso dei carrelli per il trasporto delle merci.

Data e Orario:

Come consuetudine la mostra si svolge sabato 12 ottobre 2019 dalle 09:00 alle 15:00

Regolamento:

Alla mostra scambio potranno partecipare tutti i radioamatori, appassionati di elettronica e hobbysti, che esporranno materiale usato, inerente al mondo della radio o del computer ( apparati radioamatoriali, antenne, componentistica elettronica, accessori di stazione, strumentazione, schede di PC, ecc ) chi si presentasse al mercatino con materiale non attinente, verrà gentilmente allontanato ed escluso dalla manifestazione. Trattandosi di mercatino scambio tra privati, le ditte sono escluse da questa manifestazione.