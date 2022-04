Meditaggiasca & Expo Valle Argentina il 23 e 24 aprile a Taggia. Elogio della “taggiasca” e dei prodotti tipici tra storia e cultura

Meditaggiasca & Expo Valle Argentina il 23 e 24 aprile a Taggia. Lo splendido scenario del centro storico mette in vetrina il patrimonio e le eccellenze di un territorio che scommette sul rilancio del turismo e dell’economia dell’intero comprensorio. Stand, show cooking, degustazioni, musica e animazione. Stand, show cooking, degustazioni, musica e animazione

Non poteva che essere l’oliva taggiasca – accompagnata dai prodotti tipici e dalle eccellenze di un territorio straordinario – la regina di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, manifestazione ospitata a Taggia ma con eco nei suggestivi borghi della vallata in programma sabato 23 e domenica 24 aprile. Stand di prodotti tipici, show cooking, degustazioni, musica, animazione.

L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Taggia, assessorato al Commercio, e dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria con il patrocinio di Regione Liguria, Anci e Borghi più Belli d’Italia. A curare e coordinare l’organizzazione Matteo Calabrese di “Eventi e Momenti” assieme a Chiara Cerri, consigliere delegato a fiere e mercati.

Nella splendida cornice del centro storico si rinnova l’appuntamento con Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea. In via Soleri e piazza Cavour spazio ai prodotti tipici del territorio con vendita, degustazioni, incontri a tema e un vero e proprio racconto per promuovere e valorizzare le eccellenze ma anche la loro provenienza, quindi le valli Argentina e Armea con i borghi, la storia, gli splendidi paesaggi, l’arte e i tesori nascosti. O Ospite dell’edizione 2022 lo chef Simone Rugiati, celebre per i suoi raffinati piatti, i suoi libri e per essere stato protagonista in diversi programmi televisivi. I visitatori di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea avranno modo di scoprire la tecnica e i segreti delle sue ricette.

La manifestazione di Taggia sarà ancora una volta l’evento dedicato alle aziende, ai produttori, agli chef del territorio con le antiche ricette ma anche profumi e colori dell’entroterra. Dalle 10 alle 19, nei due giorni di manifestazione, via Soleri accoglierà gli stand espositivi dei prodotti tipici e agroalimentari del territorio della Valle Argentina-Armea; la tensostruttura di piazza Cavour sarà il luogo di incontro per conferenze, approfondimenti, show cooking, presentazione dei piatti tradizionali.

Regina dell’evento sarà ovviamente l’oliva taggiasca e la qualità dell’olio extra vergine e delle preziose olive in salamoia, ma in vetrina ci saranno anche i canestrelli, i biscotti, le conserve, il pane fragrante, il pregiato vino Moscatello esempio di recupero e valorizzazione di un antico vitigno.

Protagonisti dell’evento anche i Comuni di Badalucco, Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pompeiana, Terzorio e Triora, oltre, naturalmente, a Taggia.

Attorno all’evento promosso da comune di Taggia e Camera di Commercio c’è il forte interesse della politica e delle istituzioni.

“Nel weekend torna la prestigiosa vetrina Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, testimonial attiva delle eccellenze del Ponente ligure, a partire dall’olio e dal Moscatello – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana che parteciperà all’inaugurazione di sabato 23 aprile – per rinnovare l’invito a riconoscere la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare ligure. Un modo diretto per incontrare i produttori presso l’allestimento espositivo particolarmente ricco, così come durante le conferenze e show-cooking di approfondimento. Quest’anno il filo conduttore della manifestazione sarà rappresentato dalle ricette tipiche. La cucina contadina, ovvero quella tradizionale ligure, rappresenta un grande biglietto da visita dell’intera regione: la riscoperta delle antiche preparazioni va di pari passo con la valorizzazione delle materie prime. Non a caso l’offerta enogastronomica è in cima alle preferenze di viaggio in Liguria quale carta vincente del territorio”.

< Meditaggiasca e Expo Valle Argentina Armea – sottolinea l’assessore regionale Marco Scajola -è una manifestazione che valorizza le eccellenze del nostro territorio, in primis quelle enogastronomiche. Come Regione Liguria abbiamo deciso di supportare questa edizione con grande entusiasmo e partecipazione, perché la ripartenza della nostra economia passa anche attraverso eventi importanti come questo>.

Significativa la partecipazione all’evento da parte delle aziende del territorio. La formula degli Expo fortemente voluta dal presidente Enrico Lupi e lanciata dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio negli anni scorsi, si conferma strumento vincente per promuovere il turismo e far conoscere la Riviera di ponente, le sue eccellenze storiche, artistiche, paesaggistiche e naturalmente enogastronomiche.

Quest’anno hanno aderito a “Meditaggiasca”: Casa Olearia Taggiasca; Associazione Produttori Moscatello; Associazione Oro di Taggia; Frantoio Boeri; Vivi Piccante di Paola Peluso; Azienda Agricola Daniela Maiano; Erboristeria Actis; Agriturismo Le Delizie di Ba’ di Barbara Cardone; Azienda Agricola Vincenzo Garino e Maddalena Pastorino; I Colori del Benessere di Alessandro Sacco; Azienda Agricola Sonia Parodi; Azienda Agricola Massimo Caviglia e Giovanna Orengo; Voglia di Sfoglia Sas; Antea Edizioni di Angelo Giudici; Romantic Chic di Giorgia Panico; B & B Dolciaria; Consorzio Valle Argentina; Antica Distilleria Cugge; Podere Elena Donzella; Scuola Alberghiera Ruffini Aicardi di Taggia; Azienda Agricola La Cascina di Arzene; Pasta Fresca Morena.

Il programma

SABATO 23 APRILE

Dalle ore 10 alle 19 Via Soleri: stand espositivi dei prodotti tipici ed agroalimentari delle aziende del territorio della Valle Argentina-Armea

Ore 12 Piazza Cavour: inaugurazione con la partecipazione dello chef Simone Rugiati

dalle ore 15 alle 19 Piazza Cavour presso la tensostruttura con la partecipazione del presentatore Gianni Rossi:

-ore 15 : “L’olio extravergine cultivar taggiasca”. Abbinamento e introduzione all’assaggio a cura dell’Associazione Oro di Taggia

-ore 16: “Storie e prodotti tipici”: incontro con lo chef Gianni Nicosia e ospiti a sorpresa per far conoscere la storia e le tradizioni di alcune eccellenze gastronomiche del nostro territorio

-ore 17: “Il raviolo al Moscatello” con degustazione a cura dell’Associazione Produttori Moscatello di Taggia

DOMENICA 24 APRILE

DALLE 10 ALLE 19 Via Soleri stand espositivi dei prodotti tipici e agroalimentari delle aziende del territorio della Valle Argentina Armea

dalle ore 11 alle 19 piazza Cavour presso la tensostruttura con la partecipazione del presentatore Gianni Rossi

-dalle 11 alle ore 12,30 .”Gli espositori si raccontano…”

-ore 14,30 “Introduzione agli Show Cooking” a cura dell’Istituto Alberghiero Ruffini Aicardi di Taggia

dalle ore 15 “Show Cooking Time”. Lo chef Simone Rugiati con chef locali presenta i piatti della nostra tradizione con prodotti tipici del territorio delle Valli Argentina e Armea

L’accesso nell’area della manifestazione è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base che saranno controllati a campione.