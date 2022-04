I BitNik al Teatro Govi di Genova. Confermato l’evento di venerdì 22 aprile alle ore 21:00 con la musica rock!

I BitNik al Teatro Govi di Genova, annullato invece lo spettacolo “Bordello”.

Invece, per cause legate alla situazione Covid, la compagnia AvantiTutta è costretta ad annullare lo spettacolo Bordello, cronaca audace di una famiglia straordinaria previsto per sabato 23 aprile alle ore 21.

Venerdì 22 aprile alle ore 21:00 la musica rock torna al Teatro Govi con i BitNik!

Un evento ricco di sorprese e di ospiti. Qualche nome?

Michela Cambrea: diplomata in Conservatorio e insegnante di violino presso la Scuola Media ad indirizzo musicale; suona e collabora con diverse formazioni classiche ma la sua passione per la musica la porta ad esibirsi con il suo violino elettrico anche con svariate formazioni pop /rock

Tra le quali Reunion e Vico Vegetti Band.

Secondo ospite della serata sarà Gianni Martini, accompagnato da Barbara Saviola, Valeria Preti e

Sarah Muzatsinda. Gianni Martini, classe ‘52 è un musicista genovese, ma non solo:

compositore, direttore di coro, insegnante, autore di testi didattici e fondatore della scuola di musica Music Line, chitarrista fra gli altri dei Delirium di Ivano Fossati, ma anche spalla di Francesco Guccini e del grande Giorgio Gaber.

Il Teatro Rina e Gilberto Govi si trova in via P. Pastorino 23r a Genova Bolzaneto

Biglietti 15 euro disponibili sul sito www.teatrogovi.com e c/o la Cartoleria Simone di Via Gioachino Rossini, 27, 16159 Genova GE

Info e prenotazioni

Tel. 010 740 4707

E-mail biglietteria@teatrogovi.it

Orari di biglietteria:

c/o la sede di Bolzaneto: Via P.Pastorino 23 r il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

c/o la sede YeaWea Musical & Dance Academy in via Urbano Rela 7R a Sampierdarena, aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdi dalle 15 alle 22