Medaglia Mauriziana a undici carabinieri della Legione Liguria

OGGI IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA GINO MICALE, COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “PASTRENGO”, PRESSO LA SEDE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “LIGURIA”, ALLA PRESENZA DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE, GENERALE DI DIVISIONE MAURIZIO FERLA, HA CONSEGNATO LA MEDAGLIA MAURIZIANA AI SEGUENTI CARABINIERI.
COLONNELLO LUCIANO ZARBANO;
TENENTE COLONNELLO CARLO GIORDANO;
TENENTE ROBERTO LEONARDINI;
SOTTOTENENTE VINCENZO TORTORELLA;
LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE (IN CONGEDO) MARCO CIPOLLINA;
LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE PAOLO MARZETTI;
LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE DANTE PERICOLI;
LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE PIETRO REITANO;
LUOGOTENENTE MORENO AMADORI;
LUOGOTENENTE STEFANO COSIMI;
LUOGOTENENTE PAOLO RUBEGNI.
ALL’IMPORTANTE CERIMONIA ERANO PRESENTI TUTTI GLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E CARABINIERI IN FORZA ALLA LEGIONE LIGURIA.
LE FINALITÀ DEL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO CONSISTONO NELL’ATTESTAZIONE DEL COMPIMENTO DI CINQUANT’ANNI DI MERITEVOLE SERVIZIO MILITARE, COMPUTATI SECONDO PARTICOLARI PARAMETRI.
PER LA CONCESSIONE DELL’ALTA ONORIFICENZA, LE AUTORITÀ GERARCHICHE DEL MILITARE DESTINATARIO, FINO AL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, SONO TENUTE AD ESPRIMERE PARERE SULLA CONCESSIONE DELLA STESSA. INFATTI VIENE ESAMINATA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE, CARATTERISTICA E VIENE VALUTATO SE, OLTRE AL POSSESSO DEL REQUISITO TEMPORALE, IL COMPORTAMENTO DELL’INTERESSATO SIA DA CONSIDERARSI MERITEVOLE.
DAL DISEGNO DI LEGGE 1996 DI ESTENSIONE DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA ANCHE AGLI APPUNTATI DELL’ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, TESTUALMENTE SI LEGGE: LA “MEDAGLIA MAURIZIANA AL MERITO DI DIECI LUSTRI DI CARRIERA MILITARE” ISTITUITA NEL LUGLIO 1839, TESTIMONIA SOSTANZIALMENTE LA RICONOSCENZA DEL PAESE VERSO COLORO CHE HANNO DEDICATO PER COSÌ LUNGO PERIODO DI TEMPO OGNI LORO ATTIVITÀ AL SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE.
LA MEDAGLIA MAURIZIANA VIENE CONCESSA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA DIFESA.