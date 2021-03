Mattinata difficile a Genova per il traffico, in A7 11 km di coda

Mattinata difficile a Genova con il traffico in tilt a Sampierdarena, Cornigliano e in Valpolcevera.

In autostrada vengono segnalati 11 chilometri di coda tra Busalla e Genova. (aggiornamento delle 9.34, la coda è diventata di 12 km).

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo direzione Genova, coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Siulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova, è presente una coda di 1 km tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ricordiamo che sulla A7 Serravalle-Genova vengono eseguiti lavori di manutenzione della galleria Monte Galletto situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano.

Ecco i provvedimenti adottati:

gli utenti che da Genova sono diretti in A7 in direzione Milano possono utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 in direzione nord.

In alternativa sarà possibile entrare a Genova Ovest, seguire per la A10 Genova-Savona, prendere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 seguendo le indicazioni per Milano.

Inoltre è chiuso il bivio A7-A12 per le provenienze da Milano verso Livorno, si consiglia di proseguire fino a Genova Ovest da cui uscire e rientrare seguendo le indicazioni per Genova est-Livorno.

Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata “Autostrade per l’Italia-Liguria”.

Sospensione divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Per effetto del DM del 23 marzo 2021, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate è sospeso nei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 aprile 2021.

Il traffico in tempo reale ed aggiornato su: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do