Masone, scomparso Enrico Piccardo. Cordoglio di Anci. Rixi: un grande Sindaco

“La scorsa notte ci ha lasciati Enrico Piccardo, un grande amico e un grande Sindaco. Esprimo a nome della Lega le più sentite condoglianze e la vicinanza alla famiglia, all’intera comunità di Masone e della Valle Stura, in questo dolorosissimo giorno. Ciao Enrico. Resterai sempre nei nostri cuori, lasciandoci una grande eredità: il tuo impegno, la tua dedizione e il tuo amore per la tua comunità saranno di esempio per tutti noi”.

Lo ha riferito stamane su fb il deputato genovese Edoardo Rixi (Lega).

Anche L’ufficio di Presidenza, il direttore e tutto il personale di Anci Liguria (associazione dei Comuni italiani) hanno riferito di stringersi attorno alla famiglia del sindaco di Masone, scomparso la notte scorsa a 76 anni dopo una lunga malattia.

Enrico Piccardo era il coordinatore della Consulta piccoli Comuni di Anci Liguria e componente dell’ufficio di Presidenza dell’Associazione.

“La malattia – hanno ricordato da Anci Liguria – non gli ha mai tolto il sorriso e non ha mai fatto venir meno l’impegno per la sua e per tutte le comunità locali liguri.

Enrico è stato sempre in prima linea per veder riconosciuti i diritti dei Comuni di piccole dimensioni, spesso dimenticati dalla politica nazionale.

Alla sua famiglia va il cordoglio unanime della nostra associazione”.