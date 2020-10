Mondo del cinema in lutto: è morto Sean Connery, aveva 90 anni

L’attore scozzese Sean Connery è deceduto, all’età di 90 anni. A darne notizia la BBC.

L’attore è soprattutto conosciuto per la sua interpretazione di James Bond, avendolo interpretato per primo e per ben sette volte in differenti episodi.

La sua carriera di attore ha attraversato decenni e i suoi numerosi premi includevano un Oscar, due premi Bafta e tre Golden Globe. Tra gli altri Highlander, Indiana Jones e The Rock.

Thomas Sean Connery era nato a Fountainbridge, un sobborgo di Edimburgo, il 25 agosto 1930, da genitori di modeste condizioni e prima di arrivare al successo, ha avuto un’infanzia povera e ha svolto diversi lavori umili.

