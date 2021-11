Mascherine all’aperto dal weekend, Bucci: vorrei vaccinare tutti al 100%

“Sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto in centro città abbiamo molte richieste dai cittadini genovesi, che si sentono più sicuri. Introdurre la mascherina nelle strade dello shopping natalizio aiuta a pensare che i vaccini sono la cosa migliore e anche un invito a vaccinarsi. Io vorrei arrivare al 100% di vaccinati nella mia città”.

Lo ha dichiarato oggi, tra le altre cose, il sindaco di Genova Marco Bucci a Radio24.

Shopping natalizio, Bucci: da venerdì obbligo di mascherine all’aperto

“L’obbligo di mascherina all’esterno – ha aggiunto Bucci – serve anche ad evitare il togli-metti quando entri in un negozio. Tanto vale tenerla anche fuori, aiuterà le persone che non abbiamo ancora risolto il problema.

Mascherina in tutta Italia? Credo che dipenda dalle situazione, nelle strade dello shopping serve, in altre situazioni non affollate non ce ne è bisogno”.