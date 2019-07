Martedì ai Parchi di Nervi la star brasiliana Caetano Veloso in concerto

Quando manca una settimana alla conclusione della manifestazione del “Festival Internazionale di Nervi“, una cosa è già certa: la manifestazione voluta dal Teatro Nazionale di Genova è un successo.

Pienone per il big Giorgia, De Gregori, applause scroscianti per il “Ballet Trockadero di Montecarlo”, una grande ovazione e applausi a scena aperta per Neri Marcorè nella sua piece su Fabrizio de Andrè, accompagnato dai superlativi Gnu Quartet e l’Orchestra del Carlo Felice.

Il prossimo appuntamento di questa ultima settimana del festival è programmato per martedì 16 luglio, come di consueto alle 21.00, quando sarà la Star brasiliana Caetano Veloso a salire sul palco sospeso tra i verde dei parchi ed il mare, a realizzare una unica, splendida scenografia.

Veloso si esibirà, come accade ormai da qualche tempo, con i figli Moreno, Tom e Zeca.

Protagonista la musica brasiliana e tropicale; Caetano Veloso è infatti uno dei fondatori del movimento musical-culturale brasiliano nato, negli anni Sessanta del secolo scorso, grazie ad artisti del calibro di Gilberto Gil e Gal Costa.

“Qualche anno fa – ha detto il musicista in una nota – ho fatto uno spettacolo con mio figlio Moreno, ed ho scoperto che è stata una delle esperienze migliori della mia vita mia. A Nervi faremo di nuovo canzoni che hanno fatto storia, come ad esempio “Un angolo Afoxé per il blocco Ilê” o “Hinterland””.

Ed a seguire papà Caetano ed il figlio maggiore Moreno, anche gli altri figli Zeca e Tom sono ormai parte attiva in questo nuovo spettacolo.

“Sul palco – ha continuato Veloso – porteremo alcune di quelle cose che sono cresciute, nate, dentro di noi. Canteremo canzoni della tradizione ed altre che guardano al futuro; io sono l’unico che suona solo la chitarra, i miei ragazzi invece alternano vari strumenti”.

Biglietti come sempre, sino ad esaurimento sul circuito on-line di Ticketone, nel circuito Vivaticket e HappyTicket e nelle Biglietterie del Teatro Nazionale di Genova (Corte Lambruschini) e Teatro Gustavo Modena (piazza Modena 3, Genova Sampierdarena). Se resteranno biglietti, ma non è certo, verranno messi in vendita dalle ore 18.00 di martedì 16 luglio, cioè tre ore prima dello spettacolo.

Franco Ricciardi