Martedì 15 febbraio presidio portuali al Varco Etiopia e corteo

I portuali di Genova del CLPG dopo molti impegni per creare il Fronte unito dei porti e per dar vita ad utili collaborazioni con le piazze d’Italia, ritornano in strada nella nostra città.

Dalle 6.00 del 15 febbraio, alle 21.00 del 16 febbraio 2022, terranno un presidio al Varco Etiopia, marciapiede lato ponente ed ad un corteo con partenza piazza Caricamento.

“Si invita la cittadinanza – si legge su un volantino a firma il coordinamento CLPG – a partecipare al corteo del 15 febbraio. Con partenza da piazza Caricamento alle ore 9.30.

Corteo e presidio sono sostenuti dallo sciopero del settore della Grande distribuzione e dei Metalmeccanici, con il supporto del Coordinamento Resistenza Genova per la Liguria di cui siamo membri e la Cub di via Savona e di via Odero.

Questo evento è a favore del diritto al lavoro e della tutela a 360 gradi di ogni lavoratrice e lavoratore, per stimolare una nuova visione e favorire lo sviluppo dell’essere umano con una nuova coscienza e nuovi valori, per una nuova economia sostenibile e rispettosa della natura e dell’uomo.

Ciò che desideriamo promuovere e chiedere alla nostra Genova è l’Unione di tutti i cittadini andando al di là di ogni barriera ed ideologie separatiste”.