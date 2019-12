Marocchino spaccia coca in auto ad Imperia: arrestato

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio in corso ad Imperia, svolti con personale della Questura e 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine appositamente aggregati per rinforzare i dispositivi ordinari, gli agenti della Squadra Mobile impegnati in un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, arrestavano un marocchino, classe 1978, colto nella flagranza dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo straniero, giunto in via Palestro a bordo di un’auto, faceva salire uno dei suoi “clienti” a bordo.

All’atto della cessione, gli agenti intervenivano, rinvenendo nelle tasche dello spacciatore 5 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso netto di gr. 2,8.

La successiva perquisizione dell’autovettura consentiva di rinvenire, occultati all’interno di due calzini da uomo riposti in un piccolo vano ubicato sotto il volante, ulteriori nr. 60 involucri termosaldati contenenti il medesimo tipo di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa gr. 38.

Lo straniero, con numerosi precedenti penali specifici, per fatti commessi principalmente nelle province di Imperia e Savona, veniva arrestato, mentre l’acquirente, sentito dagli investigatori, riferiva di rifornirsi dallo spacciatore da circa due mesi, acquistando saltuariamente una dose di circa gr. 0,30 al corrispettivo di 40 euro.

Convalidato l’arresto, all’esito del rito per direttissima il Giudice, in attesa del processo, applicava la custodia cautelare in carcere.