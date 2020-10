Marocchino cerca di disfarsi dell’hashish, ma viene notato dalla Polizia

Uomini del Commissariato Centro ha denunciato un marocchino di 33 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, soggetto conosciuto alle forze dell’ordine, si trovava in piazza Caricamento e appena ha scorto gli agenti che stavano effettuando il loro servizio di controllo, ha lanciato per terra degli oggetti che aveva in tasca ma questa mossa non è passata inosservata ai poliziotti che hanno proceduto al controllo.

Recuperati i 4 involucri di cellophane che contenevano 3 grammi di hashish i poliziotti hanno sequestrato al soggetto altri 0,40 gr. di hashish che aveva addosso, oltre che 90 euro provento dell’attività di spaccio.