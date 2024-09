Mario Sommariva nuovo presidente del Gruppo Spinelli

Il Gruppo Spinelli ha annunciato la nomina del nuovo presidente, in vigore dal 1° ottobre 2024. L’Assemblea dei Soci, composta da Spininvest e Hapag-Lloyd, ha scelto il Dott. Mario Sommariva come nuovo presidente.

Una nomina strategica per la crescita del Gruppo Spinelli

La nomina di Mario Sommariva, figura di grande esperienza e professionalità nel settore marittimo e logistico, è una dimostrazione dell’impegno del Gruppo Spinelli nel proseguire il proprio percorso di crescita. La sua competenza e integrità, riconosciute a livello unanime, rappresentano un valore aggiunto per il gruppo, che punta a valorizzare ulteriormente il lavoro imprenditoriale svolto fino ad ora.

Dichiarazioni di Dheeraj Bhatia e Mario Sommariva

Dheeraj Bhatia, CEO di Hanseatic Global Terminals e responsabile dei terminal e infrastrutture di Hapag-Lloyd AG, ha dichiarato: “La grande esperienza di Mario Sommariva sarà fondamentale per rafforzare il nostro management e proseguire nel fornire maggiore capacità e servizi di qualità nei porti italiani. Siamo certi che il suo contributo avrà un impatto positivo sulla crescita del Gruppo Spinelli”.

Mario Sommariva, neopresidente del Gruppo Spinelli, ha commentato: “Sono onorato di assumere questo ruolo in una delle principali società italiane nei settori logistico e dello shipping. Ringrazio i soci per la fiducia riposta in me. Lavorando insieme al consiglio di amministrazione e a tutto il team, sono fiducioso che potremo continuare a crescere e costruire un futuro prospero insieme ai nostri stakeholder”.

Esperienza consolidata nel settore marittimo

Mario Sommariva vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore marittimo, ricoprendo ruoli apicali nelle principali autorità portuali italiane, tra cui Bari, Trieste e La Spezia, consolidando così una carriera di successo nel mondo dello shipping e della logistica.