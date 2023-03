Man Ray, una mostra a Genova

Si aprono le porte dell’appartamento del doge a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova, per la mostra di quasi trecentocinquanta opere dell’artista nato a Filadefia nel 1890, il cui vero nome era Emmanuel Radnitzky, in arte appunto Man Ray.

Il progetto è stato realizzato dalla fondazione stessa in collaborazione con Suazes, impresa culturale e creativa mentre la mostra è stata curata da Walter Guadagnini e Giangavino Pazzola.

Una raccolta di fotografie, disegni, dipinti, sculture e film che portano nel cuore delle avanguardie di inizio Novecento e nella creatività di uno dei protagonisti assoluti di quella stagione, attivo poi anche nella seconda metà del secolo. L’idea dell’artista era quella di rompere gli schemi e creare nuove estetiche, ricorrendo all’ironia ed alla sensualità che ne caratterizzano la poetica.

Il percorso si articola in sezioni che ne ripercorrono cronologicamente la biografia, dai suoi esordi nella New York di inizi Novecento, passando per la Parigi tra anni Venti e Trenta, fino a giungere agli ultimi anni della sua carriera e della vita, trascorsi tra gli Stati Uniti e Parigi.

La prima sezione vede gli autoritratti dell’Artista per poi passare allo spazio “New York” con le opere del periodo. La terza tappa esplora la collaborazione con Marcel Duchamp ed apre alla fase parigina denominata “la scoperta della luce”, in gran parte dedicata agli esperimenti in camera oscura.

La mostra prosegue con le sezioni”Corpo surrealista” e “Corpo, ritratto e nudo”, temi fondamentali e ricorrenti nella ricerca visiva di Man Ray.

Il viaggio termina quindi con le sezioni dedicate a Los Angeles e Parigi e si chiude dunque come era cominciata, con un maestro della luce che continua a reinventare il mondo attraverso l’arte, con infinita ironia e intelligenza. La mostra resterà a Genova dal giorno 11 marzo fino al 9 luglio 2023.

Biglietti: Intero 13 € Ridotto 11 €, Ridotto 9 € per i possessori della Membership Card Ducale, Ridotto 5 € per le scuole e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, under 27 solo il martedì non festivo.

Gratuito a seconda delle categorie contemplate.

Gli orari di visita sono da martedì a domenica 10 -19; lunedì chiuso (biglietteria chiusa dopo le 18). La mostra sarà aperta Pasqua e Lunedì dell’Angelo, lunedì 24 aprile e 1 maggio. Roberto Polleri

