Maltrattamenti in famiglia, a Finale 42enne accredisce compagna 23enne

I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 42enne di Finale Ligure.

Durante l’ennesimo litigio in casa, l’uomo avrebbe aggredito e minacciato la compagna di 23 anni.

La donna ha fatto in tempo a chiamare il 112, per poi essere trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Pietra Ligure per le contusioni.

I carabinieri di Finale Ligure, che sono arrivati per primi sul posto, hanno immediatamente condotto in caserma il convivente.

Una volta completati gli accertamenti, e tenuto conto di pregressi ed analoghi episodi di violenza ai danni della convivente, il 42enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e rinchiuso nel carcere di Imperia in attesa di essere ascoltato dall’Autorità Giudiziaria.

La donna ha infatti raccontato nel corso di un’audizione protetta di essere vittima delle violenze dell’uomo da alcuni anni, mostrando riscontri e testimonianze ma, per paura, di non aver mai avuto la forza di denunciare, fino all’epilogo di ieri.