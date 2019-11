Maltempo | La situazione su Genova e provincia

Ora è Allerta gialla su Genova e città metropolitana

Ecco la situazione aggiornata alle 13 su Genova e provincia o meglio, Città metropolitana.

A Genova le precipitazioni hanno proseguito per tutta la notte ma sono state moderate.

A mezzogiorno l’allerta è diventata gialla con il maltempo che si è spostato al ponente della nostra regione dove è scattata l’allerta rossa.

Diverse le problematiche nel capoluogo ligure: dalle strade chiuse alle limitazioni per i mezzi pubblici.

Sulla A10 Genova-Savona tra Varazze ed Arenzano in direzione di Genova, è tutt’ora attiva la chiusura del tratto, per una frana in carreggiata, avvenuta in seguito alle forti piogge che interessano la zona.

E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Varazze (dove si è formato 1 chilometro di coda), con rientro in autostrada ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.

E’ chiusa l’Aurelia ad Arenzano nei pressi della galleria Pizzo. Chiusa anche via Rubens per una frana a Vesima nei pressi di un camping.

Nel Comune di Sant’Olcese, 9 persone sono state sfollate per uno smottamento boschivo che si è avvicinato alle abitazioni.

Risolta la frana di Murta con il paese che non è più isolato.

Risultano ancora chiuse: Via Rubens, Corso Perrone, Via Fiodor, Via Trasta, Via del Veilino, Via Ferri (tra Via Borzoli e Ponte Polcevera).

Per quanto riguarda i mezzi Amt: linee bus 53 e 62 regolari. Linea 7 deviata, in entrambe le direzioni, su ponte Barbieri e ponte Forestale.

La linea bus 96 non raggiunge Crevari, è retrocessa all’altezza di via Gainotti.

Rii e fiumi sono quasi tutti a livelli di guardia, tranne Stura, Orba e Cerusa (Voltri) che sono in piena.