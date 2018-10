Maltempo killer: cade porzione tetto, morta una donna ad Albisola Superiore

E’ stata soccorsa dai vigili del fuoco, ma non ce l’ha fatta: “Una donna ad Albisola Superiore, coinvolta nella caduta di una porzione del tetto di un edificio in via Garibaldi è poi deceduta”.

Lo hanno riferito intorno alle 19,30 di oggi i responsabili dei Vigili del Fuoco.

Secondo i primi accertamenti, in via Garibaldi si è staccato un grosso pezzo di cornicione che ha colpito la vittima. Si tratta di una pensionata di 88 anni, Vincenzina Bruzzone.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate e si sono ulteriormente aggravate durante il tragitto. Poi la morte in pronto soccorso.

La parte di tetto crollata per la pioggia e il fortissimo vento si è anche abbattuta su alcune auto che sono rimaste danneggiate.

“Confermo incidente mortale in via Garibaldi – ha dichiarato su Fb il sindaco Franco Orsi – un intensissimo vento, probabilmente una tromba d’aria, ha investito Albisola. In via Garibaldi il vento ha strappato circa 20 mq di copertura del tetto piano di un condominio che è caduto in strada colpendo 3 macchine e abbattendo la tesata dell’illuminazione pubblica”.