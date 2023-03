Malta-Italia 0-2, a La Valletta brilla solo Retegui

L’Italia vince ma non convince contro Malta nella seconda giornata delle Qualificazioni al prossimo Europeo.

Dopo la sconfitta con l’Inghilterra, la Nazionale di Mancini vince 2-0 nelle qualificazioni a Euro 2024. Tre punti per gli Azzurri come la Macedonia del Nord nel gruppo C, Inghilterra a quota 6. In avvio Donnarumma salva su Satariano, la sblocca Retegui di testa: due partite e altrettanti gol per il nuovo centravanti azzurro. Raddoppia Pessina su assist di Emerson, vicini al tris Grifo e Scamacca.

MALTA-ITALIA 0-2

15′ Retegui, 27′ Pessina

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap (84′ Brown), Borg, Attard (64′ Z. Muscat); J.Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat (77′ Dimech), Corbalan; Satariano (64′ Nwoko), Jones (77′ Teuma). CT Marcolini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (46′ Darmian), Scalvini (84′ Toloi), Romagnoli, Emerson; Tonali (66′ Verratti), Cristante, Pessina; Politano, Retegui (66′ Scamacca), Gnonto (22′ Grifo). CT Mancini

Ammoniti: Di Lorenzo (I), Scalvini (I)