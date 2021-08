Un malore improvviso, nella parte alta di San Ilario, zona inibita da sempre alle auto.

Per fortuna è intervenuto l’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago” che è riuscito ad imbragare l’uomo, settantenne, e dopo aver fatto l’elettrocardiogramma lo ha portarlo a San Martino.

Sono casi che si ripetono da decenni sulla collina alle spalle di Nervi, un autentico paradiso terrestre; ma spesso purtroppo le cose non sono andate bene come questa volta.

La battaglia del Comitato per la Viabilità di San Ilario è lunga dura, ma i responsabili non abbassano la guardia: “Ancora una volta, l’ennesima – ha tuonato Daniela vecchio, Presidente del Comitato – noi abitanti di Sant’Ilario alta, siamo testimoni impotenti di quanto la nostra bella e impervia collina sia potenzialmente pericolosa per noi.

Un nostro compaesano ha avuto un malore ed è stato portato al Pronto Soccorso nel modo che oramai per noi è consueto, con l’elisoccorso, unico modo per raggiungerci con la necessaria rapidità.

Per l’ennesima volta il Comitato per la Viabilità di Sant’Ilario, ribadisce quanto importante sarebbe una strada per la sicurezza degli abitanti della collina.

Speriamo che il nostro messaggio e richiesta di aiuto sia compresa per quello che è, una necessità per donare ad una parte della città quella infrastruttura che porti con sé servizi come fognature, regimentazione delle acque e sicurezza in prims”.

Gli appelli al Sindaco Bucci ed alle forze politiche si sprecano, ma per ora tutto tace. Sulla pelle dei cittadini. Franco Ricciardi (nel filmato di Davide Marsano l’elicottero mentre recupera l’infortunato)