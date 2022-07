Malamovida a Santa, colombiano denunciato: sequestrati 20 grammi di cocaina

Ieri a Santa Margherita Ligure, nell’ambito di un servizio di contrasto ai reati in materia di spaccio di droga durante la movida dei fine settimana in Riviera, a seguito di un’indagine hanno denunciato per detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti un colombiano, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Lo straniero è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare ed è stato trovato in possesso di svariate dosi di cocaina per un peso di oltre 20 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.