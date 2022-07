Teatro Ivo chiesa: Lettere da molto lontano, una fiaba?

Nel Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure, luogo disegnato da Emanuele Luzzati, ha debuttato sabato sera la prima di “Lettere da molto lontano”, ispirata da un testo per l’infanzia dell’olandese Toon Tellegen.

Uno spettacolo di Elena Dragonetti, proposto dal Teatro Nazionale di Genova per l’estate, poetico, giocoso, ironico, con attori di notevole abilità acrobatica che immergono in un mondo fiabesco, abitato da animali capaci di parlare ai bambini quanto agli adulti, cercando una risposta agli interrogativi ed alle esigenze vitali.

L’azione si svolge in un bosco dove tutti gli animali che si presentano in scena hanno la loro tana, un suggestivo castello di sedie dentro il quale si intravedono spaccati di vita. Essi cercano relazioni, amicizie e si interrogano sulle cose. Lo scoiattolo, la formica, la talpa, il porcospino, la chiocciola, il passero, l’orso, hanno tutti caratteristiche e storie surreali.

Davanti agli spettatori adulti una serie di cuscini dove siedono bimbi attentissimi ed immobili, con i faccini incantati rivolti alla scena fino all’ultimo applauso (complimenti ad Elena che ha saputo calcolare esattamente i tempi di attenzione senza distrazioni dell’infanzia).

Gli animali colloquiano, ora in coppia, ora con se stessi, manifestando con un misto di attesa, ironia, consapevolezza la loro voglia di una socialità intensa, espressa attraverso il desiderio di ricevere posta. Uno scoiattolo tenta di fermare una formica che vuole partire a tutti i costi ( ma verso dove?) convincendola a salirgli sulla schiena, un buffo elefante maldestro e privo di equilibrio vorrebbe essere trasportato da una chiocciola, che educatamente si nega e che vive nell’ansia di perdere per strada la propria casa.

Un porcospino solitario implora una missiva ( ma non visite!), una talpa dagli occhialoni sogna di ricevere una lettera di invito da qualcuno, ma, consapevole di non essere troppo reperibile, decide di scriversi da sola. Ed anche un simpatico passero insegnante dal marcato accento regionale sogna tante missive, che arriverando in formato originale…

Alla fine i miracoli accadono, per tutti gli animali. Pensa, esplorati, aiutati, sappi di non essere solo, vi è sempre un bosco che è di tutti e che ha una fetta di torta da offrirti: il pensiero positivo intenso realizza anche i sogni che paiono impossibili. Dove vanno i dolori quando passano? Non si sa, però si sa che passano…

‘Lettere da molto lontano’ girerà la Liguria e sarà rappresentato in piazze, giardini, fortezze. I bravi attori sono Simona Gambaro, Andrea Panigatti, Raffaella Tagliabue. ELISA PRATO

Le date

16 e 17 luglio Neirone (GE), Palcoscenico nel Bosco ore 20.30

20 luglio Quiliano (SV), Parco San Pietro in Carpignano ore 21

21 luglio Finale Ligure (SV), Fortezza di Castelfranco Prato del Rivellino ore 21.30

22 luglio Albisola Superiore (SV), Parco dell’Accoglienza ore 21Un buffo passero

23 agosto Genova Pegli, SempliceMente Parco ore 20.30

24 agosto Campomorone (GE), Arena del Cabannun ore 21

25 agosto San Terenzo – Lerici (SP), Parco Shelley ore 21