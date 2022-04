MaaS: un test a Genova per pensare la mobilità del futuro

MaaS, ovvero mobilità come un servizio: a Genova un esperimento per progettare la mobilità del futuro.

Il concetto di Mobility-as-a-Service (MaaS) è il futuro della mobilità. Sarà una tecnologia capace di integrare differenti modalità di trasporto. Il passeggero avrà a disposizione sullo smartphone un’unica piattaforma in cui sia possibile pianificare il viaggio, integrando diversi servizi pubblici e privati e il pagamento per il loro utilizzo. Così la rete di trasporto di una città si trasforma in un ecosistema con al centro un’unità di controllo capace di coordinare tutti i servizi cioè l’Operatore MaaS.

Occorre tempo per raggiungere questo obiettivo. E’ necessario passare dalla teoria alla pratica. Capire le reali esigenze dei cittadini, quali caratteristiche debba avere la piattaforma tecnologica; quali sono le problematiche di gestione di tutto l’ecosistema dei fornitori dei servizi coinvolti.

Parte a Genova la sperimentazione di un innovativo MaaS. Hitachi Rail.

Comune di Genova e AMT Genova si uniscono per progettare la sperimentazione di un sistema con caratteristiche fortemente innovative, che darà indicazioni fondamentali per la mobilità sostenibile del futuro. Al fianco di AMT, con tutto il proprio sistema multi modale, gli altri partner del progetto sono Genova Parcheggi con l’articolata offerta di sosta cittadina, Elettra con la sua flotta di car sharing e MiMoto con gli scooter elettrici.

«Semplicità e interoperabilità devono diventare le caratteristiche della mobilità sostenibile del futuro – dichiara Marco Beltrami, presidente AMT –. Tre sono gli aspetti che mi piace sottolineare di questo progetto: la facilità d’uso abilitata dal sistema Bluetooth presente sulla App che consente l’accesso a bordo senza dover fare nulla (no biglietto, no carta di credito), l’applicazione a fine giornata di un sistema di ‘best fare’, quindi a favore del cliente, e l’integrazione in una sola App di una pluralità di fornitori di servizi di mobilità».

GoGoGe: un’unica App per i servizi di mobilità cittadini.

La sperimentazione della nuova App GoGoGe, partirà il 9 maggio e sarà a disposizione di un gruppo pilota composto da mille utenti. L' App MaaS consentirà di accedere a più servizi di mobilità attraverso un unico strumento che metterà in collegamento il cittadino, che ha l'esigenza di spostarsi con i soggetti presenti sul territorio che soddisfano questa sua esigenza.